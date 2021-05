ஷங்கரின் அடுத்த பட நாயகி ஆலியாவா ?...டோலிவுட்டில் அதிகரிக்கும் பரபரப்பு

ஐதராபாத் : பல மொழிகளிலும் வாய்ப்புக்கள் குவிந்து வருவதால் பான் இந்தியன் நடிகையாகி வருகிறார் ஆலியா பட். அதிலும் ராம் சரணை வைத்து பிரம்மாண்ட டைரக்டரான ஷங்கர் இயக்க போகும், மெகா பட்ஜெட் படத்தில் ஆலியா பட் தான் ஹீரோயின் என்ற தகவல் தான் தெலுங்கு திரையுலகில் ஹாட் டாக்காக இருந்து வருகிறது.

ஆலியா பட், தற்போது எஸ்.எஸ்.ராஜமவுலி இயக்கும் ஆர்ஆர்ஆர் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் ஆலியாவின் நடிப்பை பார்த்து அசந்து போன் ராம் கிரண், தனது அடுத்த படத்திற்கு ஆலியாவையே ஹீரோயினாக்கும் படி கேட்டுள்ளாராம்.

English summary

Hot buzz going around in Tollywood about the casting of Alia Bhatt in the Pan-Indian mega budget Shankar directorial which also casts Ram Charan as the male lead.