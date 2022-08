அந்த பாட்டுக்கு, அவர் கூட அயிட்டம் சாங் ஆடணும்...ஆலியா பட்டிற்கு இப்படி ஒரு ஆசையா?

மும்பை : பாலிவுட் ரசிகர்களின் கனவுக்கன்னியான ஆலியா பட், தற்போது தென்னிந்திய மொழி ரசிகர்களுக்கும் ஃபேவரைட் நடிகையாகி விட்டார். ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் மூலம் தெலுங்கிலும் இவர் என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார்.

ஆர்ஆர்ஆர் படத்தில் நடித்த சீதா கேரக்டர் அனைவரையும் கவர்ந்தது. ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர்.,க்கு இணையாக ஆலியா பட்டின் நடிப்பும் இந்த படத்தில் பேசப்பட்டது.

20 க்கும் அதிகமான படங்களில் இதுவரை நடித்துள்ள ஆலியா பட், தற்போது பிரம்மாஸ்திரா, ராக்கி அவுர் ராணி கி பிரேம் கஹானி, ஹார்ட் ஆஃப் ஸ்டோன் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். இதில் பிரம்மாஸ்திரம் படம் விரைவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

பழைய மதராசை கண்முன்னே கொண்டுவந்த மதராசப்பட்டினம்.. ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் மெனக்கெட்ட ஏஎல் விஜய்!

English summary

In a recent interview, Alia Bhatt was asked, "If you could feature in a dance number that's already been shot with somebody else, but you want to be a part of it, which would that be?" To which the actress replied "Oo Antavava, But I don't want to replace Samantha, I want Sam to be there, I want Allu Arjun to be there.