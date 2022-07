பொன்னியின் செல்வன் டீசரில் எனக்கு பிடிச்சது இது தான்...ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களை கவர்ந்த அந்த ஒரு விஷயம்

சென்னை : அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பொன்னியின் செல்வன் முக்கிய கேரக்டர்களின் போஸ்டர்கள், டீசர் ஆகியன தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதிலும் நேற்று வெளியிடப்பட்ட டீசர் பல விவாதங்களை துவக்கி வைத்துள்ளது.

1950 களில் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை அப்படியே சினிமாவாக இயக்க வேண்டும் என எம்ஜிஆர் துவங்கி பலரும் முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்தனர். பலருக்கும் கனவாக இருந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையை சினிமாவாக இயக்கி, சாதித்து காட்டி உள்ளார் டைரக்டர் மணிரத்னம்.

தானே 1980 களில் துவங்கி 2 முறை முயற்சித்து தோல்வி அடைந்து, முன்றாவது முறையில் தான் சாதித்து காட்டியதாக மணிரத்னமே சொல்லி உள்ளார். அப்பேர் பட்ட வரலாற்று காவியம் சினிமாவாக செப்டம்பர் 30 ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது.

English summary

Initially netizens troll Aishwarya Rai's Nandhini poster. But in Ponniyin Selvan teaser all over fans are attracted by Aishwarya rai's beautiful angel look. Now all are waiting for Aishwarya rai's queen look in big screens.