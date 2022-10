அல்லு அர்ஜுனுக்கு சிறந்த இந்தியன் விருது: அடுத்தடுத்து விருதுகளால் மாஸ் காட்டும் புஷ்பா ஹீரோ!

டெல்லி: தெலுங்கில் கடந்தாண்டு டிசம்பரில் வெளியான 'புஷ்பா' திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

புஷ்பா படத்தில் ஹீரோவாக நடித்த அல்லு அர்ஜுனுக்கு ஏராளமான விருதுகள் கிடைத்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், தற்போது அல்லு அர்ஜுனுக்கு மேலும் ஒரு சிறப்பான விருது கிடைத்துள்ளது.

English summary

Telugu actor Allu Arjun has been awarded the Best Indian Award 2022 in the entertainment category. Allu Arjun received this and tweeted thanking Union Minister Smriti Irani who gave the award