ரிலீசுக்கு முன்பே புஷ்பா டீமுக்கு தங்க மோதிரம் பரிசளித்த அல்லு அர்ஜுன்...எதற்கு தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : தெலுங்கில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்று புஷ்பா. டைரக்டர் சுகுமார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடித்துள்ள படம். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் முடிக்கப்பட்டு, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது.

புஷ்பா படத்தில் ஹீரோயினாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ளார். சுனில், அனுஷ்யா பரத்வாஜ், ஃபகத் ஃபாசில், கன்னட நடிகர் தனஞ்செயன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ளனர். இரண்டு பாகங்களாக எடுக்கப்பட்டுள்ள புஷ்பா படத்தின் முதல் பாகம் தான் டிசம்பர் 17 ல் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இரண்டாம் பாகம் 2023 அல்லது அதற்கு பிறகு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாம்.

English summary

Allu arjun starred Pushpa to be released on december 17 th.Before movie release, allu arjun gifted 10 grams of gold ring for pushpa crew. he was so impressed of team completed the shooting earlier as they scheduled. so he wished to honour the 12 members team.