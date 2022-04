அபராதம் விதித்த போலீசார்...சட்ட சிக்கலில் சிக்கிய அல்லு அர்ஜுன்...அப்படி என்ன செய்தார்?

ஐதராபாத் : தெலுங்கு மாஸ் ஹீரோவான அல்லு அர்ஜுனுக்கு அபராதம் விதித்தும், அவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்தும் ஐதராபாத் போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது டோலிவுட்டையும், ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

அல்லு அர்ஜுன் மட்டுமல்ல தெலுங்கு திரையுலகை சேர்ந்த பல பிரபலங்கள் மீதும் ஒரே சமயத்தில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன நடக்கிறது ஏன் இந்த அதிரடி என அனைவரும் பதற்றத்துடன் கேட்டு வருகின்றனர்.

சோனமுத்தா போச்சா.. RRR அளவுக்கு புரமோஷன் பண்ணாரே ராம் கோபால் வர்மா.. எந்த தியேட்டரும் வாங்கலையாம்!

English summary

Hyderabad traffic police filed case against actor Allu Arjun for violating traffic rules. In Allu Arjun's Rabge Rover car, colorful film used. The use of black film in the windows of a car has been banned in India since 2012. He reportedly paid Rs.700 as a fine for violating the norms.