அல்லு அர்ஜுனுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம்..அமெரிக்காவில் இந்திய தேசிய கொடியுடன் வலம்!

நியூயார்க் : நியூயார்க் நடந்த இந்திய சுதந்திர தின அணிவகுப்பில் நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் இந்திய தேசியக் கொடியை ஏந்தியபடி வலம் வந்தார்.

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் தன்னுடைய தனிப்பட்ட நடிப்பால் தெலுங்குத் திரையுலகில் மட்டுமில்லாமல் சர்வதேச அளவில் ஏராளமான ரசிகர்களை கொண்டுள்ளார்.

இவரது அடுத்தடுத்த படங்கள் வெற்றிப் படங்களாக அமைந்துள்ளன. இதனால் இவர் எவர்கிரீன் சூப்பர் ஹிட் ஹீரோவாக ரசிகர்கள் மனதில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்துள்ளார்.

English summary

Allu Arjun is one of the biggest movie stars in India. Allu Arjun was invited to represent the country as grand marshal at the annual India Day parade in New York.