புஷ்பா 2 தயாரிப்பாளருக்கு திடீர் கண்டிஷன் போட்ட அல்லு அர்ஜுன்.. அதுக்கு ஓகே சொன்னா தான் நடிப்பாராம்?

சென்னை: சுகுமார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா, பகத் ஃபாசில் மற்றும் சமந்தா நடித்த புஷ்பா திரைப்படம் மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை நடத்தியது.

டோலிவுட்டில் மட்டுமின்றி பாலிவுட் பெல்ட்டிலும் புஷ்பா படத்துக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது. இந்நிலையில், புஷ்பா 2 படத்திற்காக தயாரிப்பாளரிடம் அப்படியொரு கண்டிஷனை அல்லு அர்ஜுன் போட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர்.

அதற்கு தயாரிப்பாளர் ஓகே சொன்னால் தான் அல்லு அர்ஜுன் ஷூட்டிங்கிற்கே வருவேன் என்று ஒரேயடியாக கூறிவிட்டாராம்.

English summary

Allu Arjun puts a big condition to Pushpa 2 producer and he do a super favor to Director Sukumar and free his wings to direct the film in very grand manner. Pushpa 2 will expect to hit theaters on next year last.