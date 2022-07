யம்மாடி...5 பில்லியன் பார்வைகளா...அசத்தல் சாதனை படைத்த புஷ்பா

சென்னை : டைரக்டர் சுகுமார் இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்த படம் புஷ்பா தி ரைஸ். இந்த படம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ரிலீசாகி, பல வசுல் சாதனைகளை முறியடித்தது.

தெலுங்கில் எடுக்கப்பட்டு, 5 மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட புஷ்பா படம், ஆந்திரா மாநிலம் ஷேசாச்சலம் வனப்பகுதியில் நடக்கும் செம்மர கடத்தலை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டது. இந்த படம் இந்தியிலும் 100 கோடி வசுல் செய்த படம் புஷ்பா.

அல்லு அர்ஜுன் டைட்டில் ரோலாக புஷ்பா ரோலிலும், ராஷ்மிகா மந்தனா ஸ்ரீவள்ளி ரோலிலும் நடித்திருந்தனர். ஊ சொல்றியா மாமா பாட்டிற்கு சமந்தா அயிட்டம் சாங்கிற்கு ஆடி இருந்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் வாங்கிய அடுத்த பிரம்மாண்ட படம் அதுதானா? உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்!

English summary

Pan-India blockbuster 'Pushpa - The Rise' may have released more than a year ago but the Allu Arjun starrer continues to set new highs in the popularity stakes. The movie has achieved yet another record by becoming the first ever album in India to hit 5 billion views.