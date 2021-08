விஜய் சேதுபதி ரோலில் நடிக்கும் அல்லு அர்ஜுன்.. வெளியானது மாஸான அப்டேட்!

சென்னை : நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான அலா வைகுண்டபுரம்லோ அந்த ஆண்டின் அதிக வசூல் செய்த படமாக சாதனை படைத்தது.

இப்பொழுது ரங்கஸ்தலம் பட இயக்குனர் சுகுமார் உடன் இணைந்து புஷ்பா படத்தில் முரட்டுத்தனமான டிரைவர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நிர்வாணமாக யோகா செய்ய என்னை அணுகினார்கள்.. குண்டை போடும் பிரபல யோகா குரு!

இந்த நிலையில் தமிழில் விஜய் சேதுபதி நடித்த சூப்பர் ஹிட் படத்தின் தெலுங்கு ரீமேக்கில் அல்லு அர்ஜுன் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Oh My Kadvule movie is going to be remade in Telugu with Allu Arjun in key role, which was done by Vijay Sethupathi in Tamil.