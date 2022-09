“சொன்ன டைம்ல வேலை முடியல”: பிருத்விராஜ், நயன்தாரா படத்தின் ரிலீஸை தள்ளி வைத்த நேரம் பட இயக்குநர்

கொச்சி: அல்போன்ஸ் புத்திரன் இயக்கியுள்ள 'கோல்டு' திரைப்படம் ஒணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 8ம் தேதி வெளியாக இருந்தது.

பிருத்விராஜ், நயன்தாரா, ரோஷன் மேத்யூ உள்ளிட்ட பலர் கோல்டு படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், கோல்டு படத்தின் ரிலீஸ் குறித்தும் இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

English summary

Alphonse Puthren tweeted about his Gold film release. Due to work delay on our side “Gold” will be released one week after Onam. Please forgive us for the delay caused.