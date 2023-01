அஜித்துக்காக 8 வருசமா வெயிட் பண்ணி டையர்ட் ஆகிடுச்சு... ரசிகரிடம் புலம்பிய பிரபல இயக்குநர்

திருவனந்தபுரம்: நிவின் பாலி நடித்த நேரம், பிரேமம் படங்கள் மூலம் பிரபலமானவர் இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன்.

கடந்தாண்டு இறுதியில் அல்போன்ஸ் இயக்கிய கோல்டு திரைப்படத்தில் பிருத்விராஜ், நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், ஜனவரி 10ம் தேதி உலகநாயகன் கமல் ஹாசனை நேரில் சந்தித்த போது எடுத்த புகைப்படத்தை தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருந்தார்.

அப்போது அஜித்தின் தீவிர ரசிகரான அல்போன்ஸ் புத்திரனிடம் ரசிகர் ஒருவர் கேட்ட கேள்வியால் மனம் நொந்துபோன அவர் ரொம்பவே விரக்தியாக புலம்பியது வைரலாகி வ்ருகிறது.

English summary

Director Alphonse​​ Puthren is famous for his films Neram and Premam. His film Gold was released last month. Ajith's ardent fan Alphonse​​ Puthren has lamented to his fans that he has been waiting for 8 years without being able to meet him.