சுழல் வெப்சீரிஸுக்காக சுழன்று ஆடி புரமோஷன் செய்த ஷிவானி நாராயணன்.. அமலா பாலும் சும்மா விடல!

சென்னை: விக்ரம் வேதா இயக்குநர்கள் புஷ்கர் காயத்ரி திரைக்கதை எழுதி இயக்குநர் பிரம்மா மற்றும் அனுசரண் இயக்கி உள்ள சுழல் வெப்சீரிஸ் வரும் ஜூன் 17ம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

பார்த்திபன், கதிர், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மற்றும் ஸ்ரேயா ரெட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள இந்த வெப்சீரிஸின் டிரைலர் மற்றும் புரமோ வீடியோக்கள் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளன.

இந்நிலையில், இதன் புரமோஷனுக்காக நடிகைகள் ஷிவானி நாராயணன், அமலா பால் உள்ளிட்டோர் செய்துள்ள புரமோஷன் வீடியோக்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

English summary

Amala Paul and Shivani Narayanan done a promotion video for Suzhal webseries and post it in their official instagram page. Suzhal webseries will streaming on Amazon Prime from June 17th.