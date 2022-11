ஓடிடியில் இருந்து திரையரங்குகளை நோக்கி படையெடுக்கும் அமேசான் ப்ரைம்…100 கோடி பட்ஜெட்டில் மெகா ப்ளான்

வாஷிங்டன்: திரையுலகில் கடந்த மூன்று வருடங்களாக ஓடிடி தளங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.

கொரோனா ஊரடங்கு காலங்களில் தியேட்டர்கள் செயல்படாமல் போனதால், உலகம் முழுவதும் ஓடிடி பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை பலமடங்கு அதிகரித்தது.

இதனால், எதிர்காலத்தில் நேரடியாக ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும் படங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அமேசான் ப்ரைம் நிறுவனம் புதிய முடிவை எடுத்துள்ளது.

காந்தாரா ஓடிடி அப்டேட்: ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் விருந்து… அமேசான் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்

English summary

Amazon prime plans to spend more than $1 billion a year to produce movies that it will release in theaters. The world’s largest online retailer aims to make between 12 and 15 movies annually that will get a theatrical release.