’ஜி’க்கு அப்புறம் ‘ஜி’ கூட.. அஜித்துடன் அம்பானி சங்கர்.. 18 வருஷம் ஆகிடுச்சாம்!

சென்னை: நடிகர் அஜித்துடன் ஜி படத்தில் நடித்த அம்பானி சங்கர் அதன் பிறகு 18 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் அஜித்துடன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் மீண்டும் இயக்குநர் வினோத் உடன் இணைந்து அஜித் குமார் நடிக்கவுள்ள AK61 படத்தின் அப்டேட் கேட்டு ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ள AK62 படத்தின் அப்டேட்டும் நேற்று வெளியாகும் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு கடைசியில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.

ப்ளூ சட்டை மாறன் தாக்கப்பட்டாரா? பிவிஆர் தியேட்டரில் என்ன தான் ஆச்சு? அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா?

English summary

Ambani Shankar clicks photo with Ajith Kumar after 18 years and shares in his twitter page with full joy. He acted along with Ajith Kumar in Lingusamy’s 2005 release movie Ji.