எலான் மஸ்க்கே இதை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்… முன்னாள் காதலி ஆம்பர் ஹெர்ட் கொடுத்த ஷாக்

வாஷிங்டன்: உலகின் முன்னணி சமூக வலைத்தளமான ட்விட்டரை சில தினங்களுக்கு முன்னர் எலான் மஸ்க் வாங்கினார்.

எலான் மஸ்க் கைகளில் டிவிட்டர் நிறுவனம் சென்றதில் இருந்து பல அதிரடியான மாற்றங்கள் நடந்ந்து வருகின்றன.

அதேநேரம், உலக அளவில் புகழ்பெற்ற பல பிரபலங்களும் டிவிட்டரில் இருந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

English summary

Amber Heard was in a relationship with Elon Musk between 2016 and 2018 after her divorce from Johnny Depp. Recently, she lost her defamation case against Johnny Depp. In this case, Amber Heard deleted her Twitter account after her ex-boyfriend Elon Musk took charge.