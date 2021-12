சின்ன மைனஸ் இல்லை.. பெரிய மைனஸ்.. அன்பான குடும்பம் சொன்ன அட்வைஸையாவது அமீர் கேட்பாரா?

சென்னை: அம்மாவை இழந்து நின்று இருந்த அமீரை பல தடைகளை தாண்டி ஆதரித்த குடும்பத்தினர் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளும் அமீரை காண வந்தது ரசிகர்களை கண்ணீர் குளத்தில் ஆழ்த்தியது.

நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது பெற்றால் தான் பிள்ளையா எனும் அறக்கட்டளை சார்பாக எச்.ஐ.வி பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை எடுத்து வளர்த்து வருவது குறித்து கமல் பேசினார்.

அதே வார்த்தை அமீரை அரவணைத்து காத்து வரும் அஷ்ரப் மற்றும் ஷைஜி குடும்பத்தினருக்கு பொருந்தும் என ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Amir family also advice to him to avoid his bad focus and fully concentrate on your own game for your super success makes fans happy.