யாருக்கு ஹார்ட்...யாருக்கு கத்தி...அனைவரையும் வியக்க வைத்த சரத்குமாரின் டாஸ்க்

சென்னை : பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு பணப்பெட்டியை கொடுப்பதற்காக வந்த சரத்குமார், போட்டியாளர்களுடன் கலகலப்பாக பேசினார். அவர் நடித்த பரம்பரா வெப் சீரிஸ் டிரைலரையும் அனைவருக்கும் அவர் போட்டுக் காட்டினார்.

பிறகு போட்டியாளர்களுக்கு பல டாஸ்க்குகளை கொடுத்தார் சரத்குமார். உடல் வலிமையை சோதிக்கும் வகையில் இருந்த டாஸ்க்குகள் அனைவரும் ரசிக்கும் படி இருந்தது. போட்டியாளர்களை கலாய்த்த சரத்குமார், இருவர் இருவராக கூப்பிட்டு டாஸ்க் கொடுத்தார்.

பணப்பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த பிரபலம்... அடுத்து என்ன நடக்கும் ?

English summary

Sarathkumar, who came to hand over the cash box to the Big Boss house, spoke lively with the contestants. In heart and knife task, everyone, including Bhavani, expected him to give the heart to Bhavani. But Aamir, who unexpectedly gave the heart to the Ciby, gave the knife to Niroop.