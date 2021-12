கமல் சாரை பார்த்ததும் மாறிடுறியே...பிரியங்காவை கலாய்க்கும் அமீர்

சென்னை : பிக்பாஸின் இந்த சீசனில் ஒரு நாள் கடுமையான சண்டை நடந்தால், அடுத்த இரண்டு நாட்கள் கொஞ்சம் காமெடியான, கலகலப்பான விஷயங்கள் பற்றி மற்ற போட்டியாளர் யாராவது நடந்து கொள்வது போன்ற காட்சிகள் நடைபெறும்.

அந்த வகையில் ஃபினாலே டிக்கெட் சுற்றின் முட்டை டாஸ்க்கில் பிரியங்கா- தாமரை, ராஜு -பாவனி இடையே மிக கடுமையான சண்டை நடப்பதாக காட்டப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த நாள் முட்டை எறியும் டாஸ்க் கொஞ்சம் கலகலப்பாக இருப்பது போல் இருந்தது.

அந்த காரணத்திற்காக அமீருக்கு விட்டுக் கொடுத்தாரா ராஜு.. டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்றாரா அமீர்?

English summary

Amir imitates Priyanka when she reacted infront of Kamal. Priyanka also explain her reaction when kamal asked questions to her. She said that all weeks kamal called her.