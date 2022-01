சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இன்றுடன் முடிவடைகிறது. வழக்கமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி என்றாலே ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை சஸ்பென்ஸ் இருந்து கொண்டே இருக்கும். எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என்பதை போல், எதிர்பாராத பல விஷயங்கள் நடக்கும்.

அமீரும் வெளியே வந்துட்டார்...அடுத்தடுத்து உடைபடும் சஸ்பென்ஸ்...கடுப்பாகும் ரசிகர்கள்

ஆனால் இந்த சீசனில் ஆரம்பம் முதலே சுவாரஸ்யம் குறைவாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறி வந்தனர். டாஸ்க்குகளும் பெரிய அளவில் சவாலாக இல்லாததால் அவைகளும் ரசிக்கும்படி இல்லை.

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 டைட்டில் வின்னர் ராஜு... டிராபியுடன் செல்ஃபி...தீயாய் பரவும் போட்டோ

Amir's family member shared video in her insta page that amir met his family members with raju. Fans are upset that why she shared the pics before the finalae round.