பாவனியிடம் ஓப்பனாக லவ் சொன்ன அமீர்.. சிரித்துக் கொண்டே நோ சொல்லும் பாவனி.. என்னடா நடக்குது இங்க?

சென்னை: பாவனியின் அழகில் மயங்கி தொடர்ந்து அவரை பிளர்ட் பண்ணி வருகிறார் நடன இயக்குநர் அமீர்.

அமீர் உடன் தனக்கு நல்ல மாதிரியான ஃபீலிங் இருந்ததால் அடித்து பேசுகிறேன் என சொன்ன பாவனிக்கு மோசம் செய்யும் விதமாக பாவனியை லவ் பண்ணுகிறேன் என அமீர் ஓப்பனாகவே சொல்லி விட்டார்.

2021ல் அதிகம் தேடப்பட்ட இசைக்கலைஞர்கள்… ட்விட்டர் வெளியிட்ட டாப் 5 லிஸ்ட் !

ஆனால், பாவனி அதனை சீரியஸ் ஆக எடுத்துக் கொள்ளாமல் தொடர்ந்து சிரித்துக் கொண்டே வருவது என்ன லாஜிக் என்றே தெரியவில்லை என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Amir openly says he his in love with Pavani in front of her and Priyanka too. But Pavani say a smiing No to Amir upsets her fans.