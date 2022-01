பிக்பாசிடம் கதறி அழுத அமீர்... ஏன் என்னாச்சு ? அப்படி என்ன நடந்தது ?

சென்னை : பிக்பாஸில் கடந்த வாரம் டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது. இதனால் பல சண்டைகள், வாக்குவாதங்கள் நடைபெற்றன. ஆனால் இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே இருப்பதால் அடிக்கடி அன்பை பொழிந்து வருகிறார்கள்.

பொதுவாக பிக்பாஸ் வீட்டில் சண்டை, அழுகை என்பதெல்லாம் சாதாரணமாக நடப்பது தான். ஆனால் தன்னை ஸ்டிராங் என சொல்லிக் கொள்பவர்களையும் பிக்பாஸின் சில உணர்ச்சிப்பூர்வமான வார்த்தைகள் கண்ணீர் சிந்த வைக்கும் காட்சிகள் பார்ப்பவர்களையும் கவர்ந்து விடுகிறது. அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி தான் நேற்றைய எபிசோடில் நடந்துள்ளது.

English summary

Bigg boss called every contestant to confession room and asked about their bigg boss journey. Big Boss says, learn to enjoy the pleasures available in your respective minutes in life. Rather than calling you the future Prabhu Deva, I think others should look at you and tell you to become the future Amir. Hearing this, Amir got emotional and started shedding tears.