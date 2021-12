காலில் வலி.. நெஞ்சில் வலிமை.. டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்று முதல் நபராக ஃபைனல்ஸில் நுழைந்த அமீர்!

சென்னை: வைல்டு கார்டு என்ட்ரியாக உள்ளே நுழைந்த அமீர் முதல் நபராக பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ன் ஃபினாலே வாரத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார்.

முட்டை உடைக்கும் போட்டியை தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் வெறும் வாய் விளையாட்டாக இருந்த நிலையில், கடைசி டாஸ்க் பிசிக்கல் டாஸ்க்காக மாற்றப்பட்டது பிக் பாஸ் ரசிகர்களை சற்றே ஆறுதல் அடைய செய்தது.

கொட்டும் மழையில் கடைசி வரை சிபி மற்றும் அமீர் போராடி வந்த நிலையில், சிபி கயிற்றை விட அமீர் ஃபினாலே டிக்கெட்டை வென்று விட்டார்.

English summary

Amir won the Ticket to Finale task with wounded leg makes fans happy. But Ciby will miss the Ticket to Finale at the edge of the game shocks fans.