அமிதாப் பச்சனுக்கு மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு.. விரைவில் குணமடைய ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் பிரார்த்தனை

மும்பை: வரும் அக்டோபர் மாதம் வந்தால் அமிதாப் பச்சனுக்கு 80 வயது நிறைவடைய உள்ளது. இந்நிலையில், இரண்டாவது முறையாக அவருக்கு கொரோனா தொற்று பாதித்து இருப்பது ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

கோன் பனேகா குரோர்பதி நிகழ்ச்சியை இந்த வயதிலும் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார் அமிதாப் பச்சன்.

Jailer Shooting ஆரம்பிச்சாச்சு, வெறித்தனமா காத்திருக்கும் ரசிகர்கள் *Kollywood

மேலும், அவர் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி உள்ள பிரம்மாஸ்திரம் திரைப்படம் அடுத்த மாதம் திரைக்கு வருகிறது.

இந்தியன் 2: சேனாபதி இஸ் பேக்.. லைகாவுடன் கைகோர்த்த ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ்.. படப்பிடிப்பு எப்போ?

English summary

Bollywood Big B actor Amitabh Bachchan again tested positive for COVID 19. He himself shared the news via his Twitter page and request his closed circle people to get checked themself soon.