பொறாமையால் வெந்து புழுங்கும் அமுதவாணன்..விக்ரமன் மீது பாய்ச்சல்

பிக்பாஸ் வீட்டில் கலகம் ஆரம்பித்துவிட்டது. அனைத்து மட்டங்களிலும் தானே முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என நினைக்கும் அமுதவாணன் தனது சுயரூபத்தை காட்ட தொடங்கியுள்ளார்.

விக்ரமனை ஆரம்பத்தில் அனைவரும் ஒதுக்கியபோது அமுதவாணனுக்கு ஒரு டீம் இருந்தது. மைனா உள்ளிட்ட விஜய் டிவி டீம்கள் எதிராக நிற்க ஆரம்பித்து விட்டனர். இதனால் அமுதவாணனுக்கு தற்போதைய மாற்றம் கசப்பாக உள்ளது.

ஆடல் பாடல் டாஸ்க்கில் விக்ரமன் நல்ல பெயரை வாங்கியதிலிருந்து அமுதவாணனுக்கு பொறாமை ஆரம்பித்தது. தனக்கு மிகப்பெரிய போட்டியாளராக இருப்பாரோ என்கிற எண்ணத்தில் பிரச்சினையை தொடங்கி உள்ளார்.

English summary

A riot has started in the Bigg Boss house. Amudavanan, who thinks he should be the first at all levels, has started to show his true self. Amudhavana had a team when Vikraman was initially dismissed by everyone. Vijay TV teams including Maina have started standing against it. Thus the current transition is bittersweet for Amudavanan. Amudavanan started getting jealous since Vikraman got a good name in the Adal song task. He started the problem thinking that he will be his biggest competitor.