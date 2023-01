பிக் பாஸ் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த அமுதவாணன்... பைனலுக்கு முன் நடந்த சுவாரஸ்யம்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடைசி கட்ட பரபரப்பான சூழலில் சென்று கொண்டிருக்கிறது, டைட்டில் வின்னருக்கான இறுதிப் போட்டியில் 6 பேர் விளையாடி வந்தனர்.

விக்ரமன், ஷிவின், அசீம், கதிர், அமுதவாணன், மைனா ஆகிய 6 பேர் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிப் பெற்றிருந்த நிலையில் கதிர் பண மூட்டையுடன் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறினார்.

இதனையடுத்து டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் இருந்த 5 பேருக்கு பிக் பாஸ் பணப் பெட்டியுடன் இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்தார்.

விருப்பம் உள்ள போட்டியாளர் ஒருவர் கார்டன் ஏரியாவில் இருக்கும் பணப் பெட்டியுடன் வெளியேறலாம் என பிக் பாஸ் அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது ஒருவர் அதனை எடுத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 102nd day. In this season Kathir is out from the Bigg Boss house with Rs.3 lakh cash reward. Following this, Now Amudhavanan exited from Bigg Boss house with 13 Lakhs.