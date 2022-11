அடேங்கப்பா.. இப்படி போஸ் கொடுத்தா ரசிகர்கள் என்ன ஆவாங்க.. நீச்சல் உடையில் மிரட்டும் எமி ஜாக்சன்!

சென்னை: நடிகை எமி ஜாக்சன் மீண்டும் இயக்குநர் விஜய் இயக்கத்தில் புதிதாக ஒரு தமிழ் படத்தில் நடிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இங்கிலாந்தை சேர்ந்த எமி ஜாக்சன் தொழிலதிபர் ஜார்ஜ் பன்னாயுட்டுவை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் அவருடன் இணைந்து வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்.

ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்த நிலையில், எமி ஜாக்சனை விட்டு பிரிந்துச் சென்றார் ஜார்ஜ். மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பித்துள்ள எமி ஜாக்சன் தற்போது இன்ஸ்டாவில் வெள்ளை நிற பிகினி உடையில் படு ஹாட்டாக போஸ் கொடுத்த புகைப்படம் டிரெண்டாகி வருகிறது.

ஃபுல் ரொமான்ஸ்..புது காதலருடன் நச்சுனு லிப் லாக்.. டிரெண்டாகும் எமி ஜாக்சன் போட்டோஸ்!

English summary

Amy Jackson latest hot swim wear photos stuns fans, she just now shared it in her instagram page. Amy Jackson recently reveals about her latest work again with AL Vijay.