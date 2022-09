வடிவேலுவின் திரை வாழ்க்கையை புரட்டிப்போட்ட உதவி இயக்குநர்..ராஜ்கிரணின் மனிதாபிமானம்..கமலின் உதவி

நடிகர் வடிவேலுவின் பிறந்த நாள் இன்று. அவரது திரை வாழ்க்கையை புரட்டிப்போட்ட உதவி இயக்குநர் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்.

நடிகர் வடிவேலுவுக்கு ஆரம்பத்தில் நடிகர் ராஜ்கிரண் பெரிய அளவில் உதவியுள்ளார். நடிகர் கமல்ஹாசனும் பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியதாக கூறியுள்ளார்.

ஆனால் இவை அனைத்தையும் தாண்டி வடிவேலுவிவின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போட்டது ஒரு உதவி இயக்குநர்.

English summary

Today is actor Vadivelu's birthday. Interesting facts about the assistant director who turned his screen career around. Actor Rajkiran helped Vadivelu a lot in the beginning. Actor Kamal Haasan has also said that he made a big breakthrough.