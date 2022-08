அஜித் ரசிகர்களுக்கு AK 61ல இருந்து ஒரு மஜாவான அப்டேட்: அடுத்த ஷெட்யூல் சூட்டிங் சென்னைல தானாம்!

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான அஜித், தற்போது அவரது 61வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஹெச்.வீனோத் இயக்கும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், சில காரணங்களால் ஏகே61 படத்தின் ஷூட்டிங்கில் சில மாற்றங்களை படக்குழு செய்துள்ளது.

English summary

The next and major shooting of 'Ajith 61' which was planned to happen in Pune will now take place in Chennai from next week