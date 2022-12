ஒரு கூட்டு கிளியான வெற்றிமாறன், வெங்கட் பிரபு, பா ரஞ்சித்… விஜய் ஆண்டனி வெளியிட்ட மேக்கிங் வீடியோ!

சென்னை: விஜய் ஆண்டனி நடித்து வரும் ரத்தம் படத்தின் டீசர் நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகிறது.

சிஎஸ் அமுதன் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனியுடன் மூன்று நாயகிகள் இந்தப் படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ரத்தம் படத்தின் டீசர் அறிவிப்பை மிகவும் வித்தியாசமான மேக்கிங் வீடியோவுடன் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

The teaser of Vijay Antony starrer Ratham will be released tomorrow at 5 pm. Vetrimaaran, Venkat Prabhu, and Pa Ranjith acted in the teaser of this film. This making video posted by Vijay Antony is going viral.