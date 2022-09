கமல் பிறந்தநாளில் வெளியாகும் அடுத்த பட அப்டேட்: ரேஸில் இருக்கும் சபாஷ் நாயுடு, தேவர் மகன் 2!

சென்னை: விக்ரம் படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு உற்சாகத்தில் இருக்கும் கமல், அடுத்து இந்தியன் 2வில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

இந்தியன் 2 படத்துக்குப் பிறகு கமல் நடிக்கும் அடுத்த படம் குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

கமல் பிறந்தநாளில் அவர் நடிக்கும் புதிய படம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Kamal's Vikram movie has given a blockbuster hit. After this, Kamal is acting in Indian 2. In this case, it is expected that an update about Kamal's new film will be released on his birthday.