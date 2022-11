டோலிவுட்டின் அடுத்த பான் இந்தியா பிரம்மாண்டம்… விஜயானந்த் ட்ரெய்லரை வெளியிட்ட படக்குழு

ஹைதராபாத்: தெலுங்கில் அனந்த் நாக் ஹீரோவாக நடித்துள்ள விஜயானந்த் திரைப்படத்தின் தமிழ் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

ஆக்சன் ஜானரில் பீரியட் படமாக உருவாகியுள்ள விஜயானந்த் ட்ரெய்லருக்கு ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

விஆர்எல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள விஜயானந்த் ட்ரெய்லருடன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியையும் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நாக் அஸ்வினின் சயின்ஸ் பிக்சன் ஸ்டோரி.. பிரபாஸ், தீபிகா படுகோன் படத்தில் இணைந்தார் அமிதாப் பச்சன்!

English summary

Vijayanand movie’s official trailer released now. Anant Nag, Ravi Chandran, Nihal, Bharat Bopanna, Siri Prahlad, Prakash Belwadi, and others starring in this film. The film has been brought to life by Director Rishika Sharma, produced by Dr. Anand Sankeshwar, and Music by Gopi Sundar.