என்னது லைகர் தோல்விக்கு அனன்யா பாண்டே தான் காரணமா? ஹாஷ்டேக்கை அதிர விடும் ரசிகர்கள்!

ஹைதராபாத்: விஜய் தேவரகொண்டாவின் நடிப்பில் வெளியான லைகர் படத்துக்கு தொடர்ந்து நெகட்டிவ் விமர்சனங்களாக குவிந்து வருகின்றன.

Liger Public Review |Liger Tamil Cinema Review | Vijay Deverakonda |*Review

இந்தி மற்றும் தெலுங்கு பைலிங்குவல் படமாக உருவான லைகர் படத்தின் தோல்விக்கு ஹீரோயின் அனன்யா பாண்டே தான் காரணம் என ஹாஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

#AnanyaPandey ஹாஷ்டேக்கில் பாலிவுட்டின் வாரிசு நடிகை தான் படம் பெரிதும் சொதப்புவதாக நெட்டிசன்கள் திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

லைகர் படத்துக்காக 4 மடங்காக சம்பளத்தை உயர்த்திய விஜய் தேவரகொண்டா?.. கைகொடுத்ததா படம்!

English summary

Ananya Panday gets trolled after Liger gets negative reviews from both fans and critic. They even shares some worst acting scenes of her from the Liger movie shocks fans.