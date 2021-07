லைக்ஸை அள்ளும் “அன்புள்ள கில்லி” செல்ல பிராணிகளின் அன்பை சொல்லி ... திரைப்பட டீஸர் !

சென்னை: மனிதகுல வரலாற்றில் 10000 வருடங்களாக, மனிதனின் உற்ற தோழனாக இருந்து வருகிறது நாய். அது சாதரண மிருகம் மட்டுமல்ல, அது வீட்டின் பாதுகாவலன்.

அனைவர் வீடுகளிலும் நாய் ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக தான் இருக்கும். அதை யாரும் பிரித்து பார்க்க மாட்டார்கள். உலகம் முழுக்க நாயை உறவாகவே கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

நாயுடனான மனிதனின் இந்த அழகிய உறவை அட்டகாசமாக சொல்லியிருக்கிறது, "அன்புள்ள கில்லி" திரைப்படம். இப்படத்தின் டீஸர் 2021 ஜூலை 3 அன்று காலை பாலிவுட் உச்ச நட்சத்திரம் சுனில் ஷெட்டி மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், சூரி ஆகியோரால் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

Anbulla Gilly is a movie, which is dealing about the love of a Dog and the movie teaser is out.