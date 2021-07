அச்சச்சோ.. பிக்பாஸ் அர்ச்சனாவுக்கு மூளையில் பிரச்சனை.. அறுவை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதி!

சென்னை: பிரபல தொகுப்பாளினியான அர்ச்சனாவுக்கு மூளையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனையால் அறுவை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிரபல தொகுப்பாளினியான அர்ச்சனா, சன் டிவியின் காமெடி டைம் நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலமானார்.

தொடர்ந்து ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கி வந்தார்.

English summary

Anchor Archana has been admitted in hospital for a surgery in brain. She has shared photos from hospital and revealed the issue in the brain.