10 வருஷமா இது மட்டும் மாறல.. கமலுடன் இருக்கும் போட்டோவை போட்டு ஆண்ட்ரியா போட்ட செம போஸ்ட்!

சென்னை: நடிகை ஆண்ட்ரியா தனது இன்ஸ்டாகிராமில் 10 வருஷமா இது மட்டும் மாறல என பதிவிட்டு இருக்கும் போஸ்ட் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

கண்ட நாள் முதல் படத்தில் அட்மாஸ்பியர் ஆர்ட்டிஸ்ட்டாக நடித்த ஆண்ட்ரியா கெளதம் மேனனின் பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம் படம் மூலம் கோலிவுட்டில் 2007ம் ஆண்டு அறிமுகமானார்.

15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கோலிவுட்டில் அதே இளமையுடனும் அழகுடனும் நடித்து அசத்தி வருகிறார் ஆண்ட்ரியா.

English summary

Andrea shares 10 years Challenge photo with same saree in her instagram post. In 2012 she acted with Kamal Haasan in Vishwaroopam with same saree is a shocking surprise to her fans.