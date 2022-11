சம்பளம் அதிகம் கேட்ட அனிருத்... தட்டி உட்கார வைத்த லைகா... சீனில் வந்த ஏஆர் ரஹ்மான்…

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ள தலைவர் 170 படத்தின் அறிவிப்பை லைகா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் ரஜினி கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கவுள்ளார்.

விஷ்ணு விஷால், விக்ராந்த் இருவரும் லீட் ரோலில் நடிக்கும் இந்தப் படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Lyca has announced Rajinikanth's 170th movie. Rajinikanth will play a guest role in this film titled Lal Salaam. In this case, Anirudh asked for a higher salary, it is reported that Lyca has committed AR Rahman to replace him.