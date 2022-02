இவருக்கே அரபிக் குத்து வரலியாமே... அப்போ விஜய்யை தவிர யாராலையும் முடியாதா ?

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிளான அரபிக் குத்து தான் இப்போ பட்டி தொட்டியெல்லாம் டிரெண்ட் ஆகி உள்ளது. யூட்யூப்பில் தான் அப்படி என பார்த்தால், சோஷியல் மீடியாவில் எங்கு திரும்பினாலும் அரபிக் குத்தாக தான் இருக்கு.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகிறது. இந்நிலையில் விஜய் ரசிகர்கள் பல மாதங்களாக பீஸ்ட் அப்டேட் எப்போது வரும், ஃபஸ்ட் சிங்கிள் வெளியிடுங்க என கேட்டு வந்ததால் ஒரு வழியாக ஒரு அசத்தல் ப்ரோமோவை வெளியிட்டு ஆர்வ தீயை பற்றி வைத்தது சன் பிக்சர்ஸ். அனிருத், சிவகார்த்திகேயன், நெல்சன் இருக்கும் இந்த ப்ரோமோ வெளியானதில் இருந்தே, எல்லோரும் அது என்னப்பா அரபிக்குத்து என கேட்டு வந்தனர்.

English summary

Anirudh try to dance for arabic kuthu song like vijay. But he failed to step properly. Anirudh shared arabic kuthu dance video song in instagram. And penned that it is fifth take. but could not step in right.