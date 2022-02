ராஜமெளலி படத்தில் சம்பளம் வாங்காமல் வேலை செய்த அனிருத்...என்ன காரணம் தெரியுமா?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவராக இருக்கும் அனிருத், டைரக்டர் எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலியின் படத்திற்காக ஒரு ரூபாய் கூட சம்பளம் வாங்காமல் வேலை செய்து கொடுத்துள்ள தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளர், பாடகர் என்ற பெயருடன் பல சூப்பர் ஹிட் பாடல்களை உருவாக்கியவர் அனிருத். தனுஷ் நடித்த 3 படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார் அனிருத். முதல் படத்திலேயே இவர் இசையமைத்த கொலவெறி பாடல் உலக ஃபேமஸ் ஆகி விட்டது. ஒரே பாட்டில் அனைவரையும் தன்னை பற்றி பேச வைத்து விட்டார் அனிருத்.

அடக்கம் வேணும்.. அருகதை இல்லை.. வனிதா விஜயகுமாரை டார் டாராக கிழித்து தொங்க விட்ட சுரேஷ் தாத்தா!

English summary

In his recent interview director S.S.Rajamouli said that, music director Anirudh sung a natpu song for RRR movie. He sung this song in 5 languages. But he didn't get any remuneration for his work. Anirudh told that he did this work only for love on Rajamouli.