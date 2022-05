அனிருத்திற்கு விரைவில் டும்டும்டும்...பொண்ணு அவர் இல்லையாம்...அப்போ யாரு?

சென்னை : பாடகரும் இசையமைப்பாளருமான அனிருத்திற்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. பெண் யார் என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளதால் கோலிவுட்டே பரபரப்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறது.

நடிகர் ரவி ராகவேந்தரின் மகனான அனிருத், தனுஷ் நடித்த 3 படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார். இந்த படத்திற்காக ஒய் திஸ் கொலவெறி என்ற ஒரே பாடலின் மூலம் செம பாப்புலர் ஆகி விட்டார். யூட்யூப்பில் இந்த பாடலின் சாதனை தற்போது வரை பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to sources, music composer Anirudh will get marriage soon. He will marry popular tv channel owner's daughter. Official announcement will come soon. Earlier some rumours spread that Anirudh planned to marry actress Keerthy Suresh.