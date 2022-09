சினிமாவை அரசியல் ஆயுதமாக்கிய அண்ணா..வென்றது எப்படி?

தமிழக அரசியல் சுதந்திரத்திற்கு பின் தேர்தல் அரசியலாக மாறியது. அதை சினிமாவை வைத்து சாதகமாக்கி வெற்றி கண்டவர் அண்ணா எனலாம்.

திமுகவின் வெற்றிக்கு அதன் திராவிட இயக்க அரசியல் ஒரு பக்கம் என்றால் கலைத்துறையை பயன்படுத்தியது இன்னொரு வகை அரசியல் எனலாம்.

அண்ணாவின் இந்த வழியை சரியாக கையாண்டவர் எம்ஜிஆர். இதனால் அவரும் அதேவழியில் ஆட்சியைப்பிடித்தார்.

எம்ஜிஆர், கமல் விரும்பிய..ஜெயலலிதா, சிவாஜி ரஜினியை தேர்வு செய்த..வந்தியத்தேவன் ரோலில் என்ன சிறப்பு?

English summary

Tamil Nadu politics became electoral politics after independence. Anna is probably the one who took advantage of it with cinema and found success. If DMK's Dravidian movement politics is one side of DMK's success, then the use of art department is another type of politics. It was MGR who handled this way of Anna perfectly. Thus he also took the reigns in the same way.