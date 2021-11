அடேங்கப்பா...ரெக்கார்டு பிரேக் தான்...இத்தனை தியேட்டர்களில் ரிலீசாகிறதா அண்ணாத்த

சென்னை : 2010 ல் எந்திரன், 2019 ல் பேட்ட படங்களைத் தொடர்ந்து சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கி உள்ள இந்த படம் தீபாவளி நாளான நவம்பர் 4 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

அண்ணாத்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் செப்டம்பர் 10 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தியன்று வெளியிடப்பட்டது. இதில் வேஷ்டி சட்டையில், கிராமத்து கெட்அப்பில், இளமை தோற்றத்துடன் ரஜினி தோன்றியது ரசிகர்களை உற்சாகமடைய வைத்தது.

English summary

Annaathe will released on november 4 th. this movie to release more than 1100 theatres worldwide. almost 500 theatres in US alone. rajini fans eagerly waiting for annaathe release.