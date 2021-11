போட்றா வெடிய...10 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்த அண்ணாத்த டிரைலர்

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு இமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 4 ம் தேதி தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

நயன்தாரா, குஷ்பு, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, சத்யன், சதீஷ், பிரகாஷ் ராஜ், ஜெகபதி பாபு, அபிமன்யு சிங் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். அண்ணாத்த படத்தை உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக வெளியிடுவதற்கு சன் பிக்சர்ஸ் ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.

English summary

Rajini's Annaathe trailer receives 10 million views in just 4 days. this video breaks annaathe first single record which also gets 10 million plus views in youtube. rajini fans celebrates this record breaking moment in social media.