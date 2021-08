போட்ரா வெடிய... அண்ணாத்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் தேதி எப்போது தெரியுமா? சும்மா அதிரப் போகுது

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கலக்கலாக உருவாகிவரும் அண்ணாத்த திரைப் படத்தை வீரம், விவேகம்,விஸ்வாசம், வேதாளம் ஆகிய படங்களை இயக்கியிருந்த சிறுத்தை சிவா இயக்கி வருகிறார்.

நடிகை நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ், குஷ்பூ, மீனா,ஜெகபதி,யோகிபாபு, பிரகாஷ்ராஜ் என மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே இந்த படத்தில் நடித்து வருகிறது.

சொகுசு காருக்கான வரி பாக்கியை செலுத்த நடிகர் தனுஷுக்கு 48 மணி நேரம் கெடு.. சென்னை ஹைகோர்ட் அதிரடி!

படப்பிடிப்பு மொத்தமும் முடிக்கப்பட்டு டப்பிங் வேலைகள் விறுவிறு வேகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் அண்ணாத்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் எப்போது வெளியாகிறது என்ற தகவல் தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Annaatthe movie shooting is already completed. Now the fans are expecting the first look poster release. The same may be released on August 12.