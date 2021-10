அண்ணாத்த மாஸுக்கே பாஸ்... 5 மில்லியன் சாதனையை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படம் தீபாவளிக்கு ரிலீசாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்திற்கு இமான் இசையமைத்துள்ளார்.

குஷ்பு, மீனா, நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, ஜெகபதி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படம் முழுக்க முழுக்க கிராமத்து, குடும்ப என்டர்டைன்மென்ட் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரஜினி நீண்ட நாளைக்கு பிறகு முழுநேர கிராமத்து கதையில் நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த.

English summary

Annaatthe first single was released on october 4th. this song now crosses 5 million views record. rajini fans and sun pictures celebrates this record. this super energytic song was sang by late legendary singer spb.