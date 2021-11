4 நாட்களில் ரூ. 150 கோடி வசூல்... ரெக்கார்டுகளை உடைத்த அண்ணாத்த!

சென்னை : சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த படம் கடந்த 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.

தீபாவளியையொட்டி தொடர்ந்து விடுமுறை தினங்களாக இருந்த நிலையில் இந்தப் படத்தினை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இந்தப் படம் கடந்த 4 நாட்களில் 150 கோடி ரூபாய் வசூலை உலகெங்கிலும் பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

