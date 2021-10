சாரல் சாரல் காற்றே...அசுத்தலாக ரொமான்ஸ் பொங்கும் அண்ணாத்த செகண்ட் சிங்கிள்

சென்னை : சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், டைரக்டர் சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. ரசிகர்களிடம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை கிளப்பி உள்ள இந்த படம் தீபாவளி நாளான நவம்பர் 4 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

நயன்தாரா, குஷ்பு, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, ஜெகபதி பாபு உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு இமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்திற்கான போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள், தீபாவளி ரிலீஸ் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

Annaatthe movie second single song was released by sun pictures. rajini fans celebrate this romantic, melody song. in this song rajini is in fully rural get up.