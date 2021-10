அரங்க முழுக்க தெறிக்க தெறிக்க...அக்டோபர் 14 ல் அண்ணாத்த டீசர்

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. முழுக்க முழுக்க கிராமத்து, என்டர்டைன்மென்ட் படமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

நயன்தாரா, குஷ்பு, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, ஜெகபதிபாபு உள்ளிட்ட ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு இமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் தீபாவளி நாளான நவம்பர் 4 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதாக ஏற்கனவே உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

அழகழகான காஸ்ட்யூமில் இளமை பொங்க, துள்ளலான ரஜினி – நயன்தாரா

English summary

Today sun pictures announced that rajini's annaatthe teaser will be releasing on october 14 th on the occassion of Ayudha poojai. because of this new annaatthe poster also revelaed by sun pictures.