பிக்பாஸ் சீசன் 5 கன்ஃபார்ம் போட்டியாளர்கள்... இவங்கள எதிர்பார்க்கலியே

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வழக்கமாக கமல், எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் ஒரு டயலாக் பேசுவார். அது கடந்த 4 சீசன்களில் நடந்ததோ இல்லையோ. ஆனால் ஐந்தாவது சீசன் ஆரம்பிக்கும் முன்னறே நிறைய நடக்கிறது.

போட்டியாளர்கள், விதிகள் என அடுத்தடுத்து பல ட்விஸ்ட்களை வைத்து வருகிறார்கள் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள். இன்று மாலை துவங்க போகும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள போகும் போட்டியாளர்கள் பெயர்கள் வெளியாகி வருகிறது.

கன்ஃபார்ம் போட்டியாளர்கள் என இதுவரை சொல்லப்பட்டவர்கள் மட்டுமல்ல, இதுவரை எதிர்பார்க்காத சிலரின் பெயர்களும் தற்போது வெளியாகி வருகின்றன. இதில் ரசிகர்களுக்கு அடுத்தடுத்து பல ஆச்சரியங்களை கொடுத்து வருகிறது.

English summary

another Bigg boss tamil season 5 list leaked now. this unexpected contestants list make fans really surprised. but not yet confirmed these list is confirmed one.