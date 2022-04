நடிகர் விமல் மீது அடுத்தடுத்து குவியும் பணமோசடி புகார்கள்...இப்போ யார் தெரியுமா?

சென்னை : நடிகர் விமல் மீது ஏற்கனவே இரண்டு தயாரிப்பாளர்கள் பணமோசடி புகார் அளித்திருந்த நிலையில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மற்றொறு சினிமா விநியோகஸ்தரும் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பண மோசடி புகார் அளித்துள்ளார். இந்நிலையில் இன்று சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்பாளரின் மகளே போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.

நடிகர் விமல் மீது திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் அடுத்தடுத்து போலீஸ் புகார் அளித்து வருவது கோலிவுட்டிலும், மீடியாவிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. யார் பக்கம் பேசுவது என தெரியாமல் பலரும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

English summary

After Cinema distributor Gopi,Producer Singara Vadivelu, distributor Gangadharan, now producer Ganeshan's daughter Hema Ganeshan also filed money laundering complaint against actor Vimal. She urged police to recover their initial investment money 1.73 crore from Vimal and take serious action against Vimal.But Vimal denied all this complaints against him.